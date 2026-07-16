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В Камышине почтят память Героя России Александра Колгатина из 6-й роты

16 июля в Камышине Волгоградской области пройдет памятная акция —.

16 июля в Камышине Волгоградской области пройдет памятная акция — родные и жители города вспомнят о Герое России Александре Колгатине. Сегодня ему исполнился бы 51 год, сообщили в администрации города.

Александр Колгатин в составе легендарной 6-й псковской роты участвовал в боевых действиях в Чечне. В 2000 году в боях в Аргунском ущелье десантники приняли неравный бой. 1 марта Александр Колгатин преградил единственный путь боевикам, спасая своих сослуживцев. Под шквальным огнём он, уже будучи смертельно раненым, установил две мины, которые привел в действие, когда боевики пошли в атаку. Тогда было уничтожено 11 бандитов, более десятка ранены.

Александру Колгатину посмертно присвоили звание Героя России. В школе № 12, где учился Герой, открыт музей, а в городе был установлен памятник.

Фото администрации Камышина.