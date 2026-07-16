В Камышине почтят память Героя России Александра Колгатина из 6-й роты

Александр Колгатин в составе легендарной 6-й псковской роты участвовал в боевых действиях в Чечне. В 2000 году в боях в Аргунском ущелье десантники приняли неравный бой. 1 марта Александр Колгатин преградил единственный путь боевикам, спасая своих сослуживцев. Под шквальным огнём он, уже будучи смертельно раненым, установил две мины, которые привел в действие, когда боевики пошли в атаку. Тогда было уничтожено 11 бандитов, более десятка ранены.