Без отключений горячей воды: теплосети Красноярска готовят к зиме

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Лето в Красноярске — это не только сезон дорожных ремонтов. Под асфальтом и обочинами, во дворах идёт другая, менее заметная, но не менее важная работа: энергетики обновляют тепловые сети, от которых зависят отопление и горячая вода в домах горожан.
В этом году один из крупных участков ремонтной программы СГК расположен на улице Тимошенкова. Здесь предстоит заменить 2300 метров трубопроводов диаметром от 50 до 400 миллиметров. Работы будут идти на четырёх участках, на трёх из них пришлось временно ограничить движение транспорта. Завершить ремонт планируется к концу сентября.
Причина масштабного разрытия — не один локальный дефект, а накопившийся износ всей подземной инфраструктуры. Срок службы разных участков теплосети здесь составляет от 24 до 35 лет. При обследовании специалисты выявили частично разрушенные стенки канала, отсутствие гидроизоляции, заиливание, повреждённые плиты перекрытия с трещинами и оголённой арматурой. Рано или поздно разрушается даже металл, поэтому нужно менять.
Всего на четырёх участках улицы Тимошенкова было зафиксировано 14 повреждений. Это тот случай, когда точечный ремонт уже не решает проблему: надёжнее и безопаснее заменить коммуникации комплексно, не дожидаясь серьёзных отказов в отопительный сезон.
При этом жители домов остались с горячей водой. На время работ энергетики смонтировали временный трубопровод, который проходит над поверхностью земли. После завершения ремонта его демонтируют, а горячая вода вновь будет поступать по обновлённой подземной сети.
Рабочие площадки ограждены в соответствии с требованиями безопасности. Но до установки ограждений и введения ограничений специалисты Красноярской теплосети (филиал Енисейской ТГК, подразделения СГК в регионе Енисейская Сибирь) встретились с жителями ближайших домов и представителями расположенных рядом павильонов. Задача была не только предупредить людей о работах, но и организовать движение так, чтобы ограничения как можно меньше влияли на повседневную жизнь района. Например, для соседнего шиномонтажа сохранили проезд, чтобы клиенты могли беспрепятственно подъезжать к сервису.
Одна из торговых точек рядом с участком работ принадлежит предпринимателю Олесе Файзуллиной. Она говорит, что вопросы доступа для клиентов удалось решить заранее и без конфликтов.
«Когда я узнала, что рядом будут менять теплосети, сразу нашла ответственного специалиста СГК. Мы созвонились и обсудили, как сохранить подъезд к торговой точке. Энергетики не просто учли этот момент — подсказали, как сделать въезд удобнее, и подсыпали щебень с нужной стороны. Мне оставили номер телефона, специалисты всегда на связи. Чувствуется, что здесь думают не только о технической части, но и о людях рядом», — рассказала Олеся Файзуллина.
Ещё один значимый объект ремонтной программы находится на улице 60 лет Октября. Здесь идёт капитальный ремонт 416 метров магистрального трубопровода диаметром 500 миллиметров. Эта сеть подводит тепло и горячую воду к целому микрорайону из десятков домов.
Трубопровод эксплуатируется уже 33 года. За это время износ затронул не только сами трубы, но и строительные конструкции теплового канала. Объект не соответствует современным требованиям промышленной безопасности.
На этом участке выявлено одно повреждение, но сама магистраль требует не локальной заплатки, а полноценного капитального ремонта. Завершить работы на улице 60 лет Октября планируется до конца июля. Жители и здесь продолжают беспрерывно получать горячую воду по временному трубопроводу.
«Мы понимаем: современный город не может надолго останавливаться из-за ремонта. Отдельная тема обсуждения при планировании ремонтов — это ограничение дорожного движения и монтаж временных схем горячего водоснабжения. Пока меняем старые трубы, жители продолжают получать ресурс, а после завершения работ переключаем дома на обновлённую сеть», — отметил директор Красноярской теплосети Сергей Иванов.
Большая программа обновления теплосетевого хозяйства, которую СГК ведёт в Красноярске с 2020 года, уже позволила заметно укрепить систему теплоснабжения города. За это время обновлено более 300 километров коммуникаций из более чем 2000 километров тепловых сетей.
Однако говорить о полной реновации системы пока рано. Не все трубопроводы требуют срочной замены, но для устойчивой работы сети необходимо ежегодно обновлять не менее 2% от её протяжённости. СГК уже превышает этот показатель, однако накопленный за десятилетия износ продолжает влиять на объём ремонтной программы. Поэтому она пока не сокращается и остаётся выше нормативного уровня.
«Летние ремонты редко бывают незаметными: они требуют разрытий, временных схем движения и терпения жителей. Но именно такие работы позволяют заменить уставшие коммуникации заранее — до того, как они проявят себя в морозы. Знаете, у энергетиков есть поговорка: если зимой про нас не вспоминают, значит, мы все правильно делаем», — отметил директор Красноярской теплосети СГК Сергей Иванов.