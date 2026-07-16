Без отключений горячей воды: теплосети Красноярска готовят к зиме

Рабочие площадки ограждены в соответствии с требованиями безопасности. Но до установки ограждений и введения ограничений специалисты Красноярской теплосети (филиал Енисейской ТГК, подразделения СГК в регионе Енисейская Сибирь) встретились с жителями ближайших домов и представителями расположенных рядом павильонов. Задача была не только предупредить людей о работах, но и организовать движение так, чтобы ограничения как можно меньше влияли на повседневную жизнь района. Например, для соседнего шиномонтажа сохранили проезд, чтобы клиенты могли беспрепятственно подъезжать к сервису.