Колымчанин систематически спаивал несовершеннолетних

23-летний мужчина купил спиртные напитки и распивал их с несовершеннолетней девушкой в недостроенном здании одного из поселков Магаданской области. Ранее его привлекали к ответственности за аналогичные деяния. Дознавателем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 151 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий). Максимальная санкция — лишение свободы на срок до четырех лет.