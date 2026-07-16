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Колымчанин систематически спаивал несовершеннолетних

23-летний мужчина купил спиртные напитки и распивал их с несовершеннолетней девушкой в недостроенном здании одного из поселков Магаданской области. Ранее его привлекали к ответственности за аналогичные деяния. Дознавателем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 151 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий). Максимальная санкция — лишение свободы на срок до.

23-летний мужчина купил спиртные напитки и распивал их с несовершеннолетней девушкой в недостроенном здании одного из поселков Магаданской области. Ранее его привлекали к ответственности за аналогичные деяния. Дознавателем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 151 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий). Максимальная санкция — лишение свободы на срок до четырех лет.