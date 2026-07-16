В Красноярске проверили готовность новой школы в Тихих Зорях

В Красноярске готовят к открытию новую школу в микрорайоне Тихие Зори. Строительство объекта проверил губернатор Михаил Котюков во время инспекции учебных заведений города. Открыть школу планируют 1 сентября, а запись детей уже открыта. На территории уже оборудовали спортивную площадку с футбольным полем, внутри здания подготовили 130 кабинетов, спортивный и хореографический залы, четыре лингвистических класса и блок искусств на третьем этаже. [caption id= «attachment_371467» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Руслан Рыбаков[/caption] Отдельное пространство отведут под художественную галерею, где школьники смогут проводить культурные перемены и знакомиться с выставками картин Василия Сурикова и других известных художников. Наша школа будет с углубленным изучением естественно-научных предметов. Полученные знания ребята смогут применять на практике. Мы тесно сотрудничаем с национальным парком «Красноярские Столбы», поэтому планируется множество интересных и познавательных форматов для учащихся, — рассказал директор школы Антон Николаев. Губернатор также проверил ремонт блока начальных классов гимназии № 13 на улице Лесной в Октябрьском районе. Работы там находятся на завершающей стадии: подрядчик выполняет отделку, устанавливает двери и светильники, укладывает линолеум и благоустраивает пришкольную территорию. [caption id= «attachment_371470» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Руслан Рыбаков[/caption] Всего в этом году по нацпроекту «Молодежь и дети» в Красноярском крае капитально ремонтируют 16 школ. На штабе Михаил Котюков поручил муниципалитетам усилить контроль за подрядчиками и завершить работы в согласованные сроки. Мы обещали людям — должны сделать. Школы должны принять детей первого сентября, — подчеркнул губернатор. Напомним, что в олимпиадном движении Красноярский край поднялся на 35-е место в России.