Создана платформа для перевозки техники через болото и лед

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 июля. /ТАСС/. Ученые Нижегородского государственного технического университета им. Р. Е. Алексеева (НГТУ) создали безмоторную винтовую платформу, которая может провести роботизированную технику через болото и лед. Об этом ТАСС сообщили в Минобрнауки РФ.
«Предложенное решение — это безмоторная шасси-платформа на роторно-винтовых движителях. В воде, снегу или жидкой грязи лопасти винта работают как гребной винт — они захватывают мягкую среду и отбрасывают ее назад, толкая платформу вперед. На твердом грунте или льду вращающийся винт своими лопастями (и специальными зацепами) цепляется за поверхность, как зубчатое колесо, и буквально “вкручивает” машину вперед», — говорится в сообщении.
По обычной дороге машина (трактор или беспилотная платформа) едет сама. Дойдя до непроходимого участка, она своим ходом заезжает на платформу, как на прицеп, и подключает к ней свою силовую установку. Дальше через топь, снег или лед технику везут уже не колеса, а два больших винта, вращающихся по бортам платформы.
Отмечается, что ключевое отличие изобретения от существующих вездеходов в том, что у платформы нет собственного двигателя. Энергию для вращения винтов дает сама перевозимая машина: ее мотор и гидравлика подключаются к приводам платформы. Получается единый комплекс, которым управляет один человек — водитель данной техники. Маневрирует комплекс как гусеничная техника.
Такой подход избавляет от главных недостатков прежних решений. Не нужно демонтировать колеса и переставлять гусеницы, не нужны отдельный мощный тягач, дополнительный экипаж и сложное оборудование. Одна платформа способна обслуживать разные машины: к ней по очереди могут подъезжать и трактор, и беспилотный летательный аппарат, и другая техника.
«Наше решение — это “спасательный плот” для машины. Вращающиеся винты отталкиваются от воды, снега или грязи, как корабельные винты, но при этом еще и опираются на поверхность, не давая платформе провалиться. Проблема решается просто: не машина едет по болоту, а платформа с винтами перевозит технику», — сказал начальник управления научно-исследовательских и инновационных работ НГТУ имени Р. Е. Алексеева, доктор технических наук, профессор Владимир Беляков.
Практическое применение.
Изобретение ориентировано на автономную, в том числе беспилотную, технику, которая должна работать там, где человеку находиться трудно или опасно: в зонах стихийных бедствий и техногенных аварий, на заболоченных и обводненных территориях, в условиях бездорожья, снежных и грунтовых оползней. Поскольку машина может действовать автономно, людей не приходится подвергать риску.
По мнению Владимира Белякова, через 5−10 лет такие платформы могут стать стандартным оборудованием наравне с лебедками или цепями противоскольжения. «Они будут дежурить на базах спасателей, в военных частях и на нефтяных промыслах. Это снизит себестоимость перевозок, позволит отправлять технику в опасные зоны без риска для жизни людей и сделает работу эффективнее круглый год, независимо от сезона и погоды. Особенно это актуально для освоения Арктики и Дальнего Востока», — добавил специалист.