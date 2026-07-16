Создана платформа для перевозки техники через болото и лед

По мнению Владимира Белякова, через 5−10 лет такие платформы могут стать стандартным оборудованием наравне с лебедками или цепями противоскольжения. «Они будут дежурить на базах спасателей, в военных частях и на нефтяных промыслах. Это снизит себестоимость перевозок, позволит отправлять технику в опасные зоны без риска для жизни людей и сделает работу эффективнее круглый год, независимо от сезона и погоды. Особенно это актуально для освоения Арктики и Дальнего Востока», — добавил специалист.