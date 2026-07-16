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Нижегородское правительство пока не планирует внедрять QR-коды для заправки

Предполагалось, что механизм позволит обеспечить прозрачное распределение топлива и даст жителям гарантию получения оговорённого объёма горючего в установленные сроки на определённых автозаправочных станциях.

В Нижегородской области на данный момент не намерены запускать систему заправки автомобилей по QR‑кодам. Такую информацию сообщили в министерстве энергетики и ЖКХ по Нижегородской области.

Ранее вопрос о внедрении QR‑кодов поднимался на оперативном штабе: губернатор Глеб Никитин допускал возможность использования подобной схемы. Предполагалось, что механизм позволит обеспечить прозрачное распределение топлива и даст жителям гарантию получения оговорённого объёма горючего в установленные сроки на определённых автозаправочных станциях.

Пока выбор пилотной площадки для тестирования системы отложен — его произведут позже. На выбранной территории планируется отработать все этапы работы механизма, чтобы в дальнейшем при необходимости распространить практику на весь регион.

В министерстве подчеркнули, что окончательное решение, сроки и локации для внедрения QR‑кодов будут зависеть от текущей обстановки.

Напомним, с 9 июля на сетевых АЗС Нижегородской области действует иной порядок отпуска топлива — заправка организована по схеме «чётный — нечётный»: день посещения АЗС определяется по первой цифре госномера транспортного средства. Эта мера направлена на снижение напряжённости и сокращение очередей на автозаправках.