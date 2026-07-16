Долги донской племагрофирмы «Андреевская» выставили на торги за 564 млн рублей

Ранее ценные бумаги племагрофирмы «Андреевская» выставили на торги за 105 млн руб. Торги по продаже имущественного комплекса предприятия за 2,4 млрд руб. признаны не состоявшимися, поскольку на участие в них не было подано ни одной заявки. При этом общий долг предприятия вырос почти до 3 млрд руб. Подробнее — в материале «Акции пустят с молотка».