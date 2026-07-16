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Ростовские спасатели потушили 12 техногенных пожаров

Об этом рассказали региональном управления МЧС.

Пожарно‑спасательные подразделения Ростовской области за сутки ликвидировали десятки возгораний. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

По данным ведомства, специалисты потушили 12 техногенных пожаров, 8 очагов горения сухой растительности и 9 возгораний мусора. Помимо этого, спасатели трижды выезжали на ликвидацию последствий ДТП.

В оперативных мероприятиях были задействованы 244 сотрудника и 61 единица спецтехники. В МЧС напоминают жителям региона о необходимости отключать электроприборы перед выходом из дома — это помогает предотвратить возгорания.

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