Ростовские спасатели потушили 12 техногенных пожаров

Пожарно‑спасательные подразделения Ростовской области за сутки ликвидировали десятки возгораний. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
По данным ведомства, специалисты потушили 12 техногенных пожаров, 8 очагов горения сухой растительности и 9 возгораний мусора. Помимо этого, спасатели трижды выезжали на ликвидацию последствий ДТП.
В оперативных мероприятиях были задействованы 244 сотрудника и 61 единица спецтехники. В МЧС напоминают жителям региона о необходимости отключать электроприборы перед выходом из дома — это помогает предотвратить возгорания.
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