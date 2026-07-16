Ачинца осудили за гибель коллеги, зажатого между тягачом и прицепом

«Он предложил ненадолго снять автомобиль со стояночного тормоза, чтобы сбросить давление в пневмосистеме. Мужчина поднялся на ступень кабины и несколько раз переводил рычаг тормоза, пока его напарник находился между тягачом и полуприцепом, пытаясь подключить шланги. Когда очередная попытка не принесла результата, водитель полностью снял грузовик со стояночного тормоза, не убедившись, что коробка передач находится в нейтральном положении. 12-тонный тягач сразу покатился назад и прижал мужчину к сцепному устройству полуприцепа. Полученные травмы оказались смертельными», — рассказали в прокуратуре.