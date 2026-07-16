Ачинца осудили за гибель коллеги, зажатого между тягачом и прицепом

В Ачинске Красноярского края суд признал водителя виновным в причинении смерти по неосторожности своему коллеге.
Все случилось в январе 2026 года на стоянке грузовых автомобилей в Южной промзоне города, где мужчины готовили тягач к очередному рейсу. Из-за замерзших уплотнителей 61-летний водитель не мог самостоятельно подключить пневматические шланги и на помощь пришел напарник.
«Он предложил ненадолго снять автомобиль со стояночного тормоза, чтобы сбросить давление в пневмосистеме. Мужчина поднялся на ступень кабины и несколько раз переводил рычаг тормоза, пока его напарник находился между тягачом и полуприцепом, пытаясь подключить шланги. Когда очередная попытка не принесла результата, водитель полностью снял грузовик со стояночного тормоза, не убедившись, что коробка передач находится в нейтральном положении. 12-тонный тягач сразу покатился назад и прижал мужчину к сцепному устройству полуприцепа. Полученные травмы оказались смертельными», — рассказали в прокуратуре.
Вину мужчина признал полностью. По его словам, он не имел злого умысла и просто хотел помочь товарищу: «Убивать его я не хотел. Думал, машина не сможет поехать назад».
По ч. 1 ст. 109 УК РФ суд назначил ему наказание в виде 8 месяцев ограничения свободы.