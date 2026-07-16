Мигрантов в России могут обязать покупать телефоны при въезде в страну

Мигрантов, которые приезжают в Россию на работу или на долгий срок, в будущем могут обязать покупать специальный телефон при регистрации. Об этом заявил статс-секретарь, заместитель министра внутренних дел РФ Игорь Зубов на заседании комитета Совета Федерации по международным делам.