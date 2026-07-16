Стало известно, уволят ли тренера сборной Англии с поста

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель не столкнется с увольнением после чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщает Daily Mail.
В руководстве Футбольной ассоциации Англии заявили, что полностью доверяют специалисту и не хотят его увольнять. Тухель останется на своей должности по контракту до 2028 года.
В рамках полуфинального этапа чемпионата мира сборная Аргентины одержала победу над командой Англии со счетом 2:1. Англичане открыли счет на 55-й минуте (автор гола — Энтони Гордон), однако во втором тайме аргентинцы переломили ход встречи. Энцо Фернандес сравнял счет на 85-й минуте, а Лаутаро Мартинес забил решающий мяч на второй добавленной минуте.
По итогам встречи сборная Англии отправляется в матч за третье место, где встретится с национальной командой Франции.
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