Стало известно, уволят ли тренера сборной Англии с поста

В рамках полуфинального этапа чемпионата мира сборная Аргентины одержала победу над командой Англии со счетом 2:1. Англичане открыли счет на 55-й минуте (автор гола — Энтони Гордон), однако во втором тайме аргентинцы переломили ход встречи. Энцо Фернандес сравнял счет на 85-й минуте, а Лаутаро Мартинес забил решающий мяч на второй добавленной минуте.