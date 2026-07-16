МЧС сказало, что случилось в общежитии Жодино, откуда эвакуировали 30 человек

Министерство по чрезвычайным ситуациям рассказало, что случилось в общежитии Жодино, откуда эвакуировали 30 человек.
В четверг утром, 16 июля, спасателям поступило сообщение о сработавшей пожарной автоматике в общежитии, расположенном по проспекту Мира.
На восьмом этаже девятиэтажного здания наблюдалось задымление. Сотрудники МЧС спасли троих человеков, 30 жильцов эвакуировали. Спасенные жильцы переданы бригаде медиков.
Спасатели потушили пожар. На месте работало семь единиц техники МЧС.
Ранее в Минске пожар произошел в школе из-за электрочайника.
Тем временем грузовик с телятами перевернулся под Чашниками.
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