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До 2030 года на Дону газифицируют 220 поселений

Об этом рассказали в правительстве региона.

В Ростовской области утверждена программа газификации до 2030 года. В рамках плана газовые сети появятся ещё в 220 населённых пунктах, сообщили в правительстве региона.

Процесс подключения максимально упрощён: подать заявку можно онлайн через портал Госуслуг либо в МФЦ. Как пояснил первый замдиректора газораспределительной компании Илья Сафронов, заключение комплексного договора поможет жителям сократить сроки работ — от этапа проектирования до пуска газа.

Программа развивает результаты предыдущей пятилетки: за это время специалисты проложили 1,5 тысячи километров труб, газ подвели к 115 поселениям, а также обеспечили газоснабжением десятки социальных объектов — школ и больниц.

Дополнительно в регионе расширен перечень льготников по социальной догазификации: семьи могут компенсировать до 100 тысяч рублей расходов на строительные работы в границах своего участка.