Полиция просит помочь найти мальчика, пропавшего в Хабаровске 19 лет назад

ВЛАДИВОСТОК, 16 июл — РИА Новости. Полиция Владивостока просит граждан помочь найти мальчика, пропавшего в Хабаровске в июне 2007 года, сообщает УМВД по Приморскому краю.
Ребенок 2002 года рождения ушел из дома в Хабаровске 5 июня 2007 года и не был найден до сих пор. Однако полиция продолжает поиски.
«Полиция Владивостока просит оказать содействие в розыске пропавшего… Особые приметы пропавшего: ожог на внутренней стороне правой руки на локтевом сгибе, на правом колене шрам зигзагообразной формы», — говорится в сообщении УМВД.
Полицейские призывают всех, у кого есть любая информация о происшествии — в том числе о возможных свидетелях, подозрительных лицах или обстоятельствах исчезновения, — незамедлительно обратиться в органы внутренних дел.
«Важна любая деталь, даже если она кажется незначительной: она может стать ключевым звеном в цепочке доказательств», — заявили в ведомстве.