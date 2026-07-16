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Полиция просит помочь найти мальчика, пропавшего в Хабаровске 19 лет назад

Во Владивостоке ищут пропавшего 5 июня 2007 года в Хабаровске мальчика.

Источник: РИА "Новости"

ВЛАДИВОСТОК, 16 июл — РИА Новости. Полиция Владивостока просит граждан помочь найти мальчика, пропавшего в Хабаровске в июне 2007 года, сообщает УМВД по Приморскому краю.

Ребенок 2002 года рождения ушел из дома в Хабаровске 5 июня 2007 года и не был найден до сих пор. Однако полиция продолжает поиски.

«Полиция Владивостока просит оказать содействие в розыске пропавшего… Особые приметы пропавшего: ожог на внутренней стороне правой руки на локтевом сгибе, на правом колене шрам зигзагообразной формы», — говорится в сообщении УМВД.

Полицейские призывают всех, у кого есть любая информация о происшествии — в том числе о возможных свидетелях, подозрительных лицах или обстоятельствах исчезновения, — незамедлительно обратиться в органы внутренних дел.

«Важна любая деталь, даже если она кажется незначительной: она может стать ключевым звеном в цепочке доказательств», — заявили в ведомстве.