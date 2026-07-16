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Конфликты из-за кондиционеров случались на работе у 29% нижегородцев

Чаще всего с коллегами спорят женщины.

Источник: Живем в Нижнем

Споры из-за кондиционеров возникали у 29% работающих жителей Нижнего Новгорода. Об этом сообщили эксперты SuperJob по результатам опроса.

По информации аналитиков, не спорили с коллегами из-за климатической техники 57% нижегородцев. Еще 14% респондентов заявили, что подобные конфликты им не грозят из-за отсутствия кондиционеров на работе.

Чаще всего непонимание из-за температуры в офисах возникает у женщин, работников старше 45 лет, специалистов с высшим образованием и горожан с зарплатой от 150 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что 49% нижегородцев ищут новую работу из-за низкой зарплаты.