Конфликты из-за кондиционеров случались на работе у 29% нижегородцев

Споры из-за кондиционеров возникали у 29% работающих жителей Нижнего Новгорода. Об этом сообщили эксперты SuperJob по результатам опроса.
По информации аналитиков, не спорили с коллегами из-за климатической техники 57% нижегородцев. Еще 14% респондентов заявили, что подобные конфликты им не грозят из-за отсутствия кондиционеров на работе.
Чаще всего непонимание из-за температуры в офисах возникает у женщин, работников старше 45 лет, специалистов с высшим образованием и горожан с зарплатой от 150 тысяч рублей.
Ранее мы писали, что 49% нижегородцев ищут новую работу из-за низкой зарплаты.