«ЛизаАлерт» присоединилась к поискам пропавшего вертолёта в Приморье

Поисковики «ЛизаАлерт» присоединились к поискам пропавшего вертолёта «Robinson R44», который исчез 21 июня во время мониторинга лесопожарной обстановки в Тернейском округе Приморского края. Волонтёры организации участвуют в поисках вместе с официальными службами.
По информации Главного управления МЧС России по Приморскому краю, в район Светлой вылетел вертолёт «Ми‑8» МЧС со спасателями, кинологическим расчётом и представителями «ЛизаАлерт», а также были задействованы наземные силы краевой поисково-спасательной службы. Координацию поисков ведут совместно с «Росавиацией» и региональными подразделениями МЧС.
Напомним, вертолёт выполнял лесоавиационные работы, на борту находились два человека — женщина-пилот и наблюдатель. По предварительным сообщениям федеральных агентств, машина до потери связи была исправна. Проверку обстоятельств продолжают транспортная прокуратура и профильные ведомства, рассматривая версии падения летательного аппарата в труднодоступной гористой местности или в акватории Японского моря.
Поисковые работы осложняются удалённостью и рельефом Тернейского района, поэтому для обследования территории используют авиацию, наземные группы, кинологов и специализированное оборудование. В подобных операциях «ЛизаАлерт» работает по секторам и помогает в координации поиска вместе с государственными службами.
«ЛизаАлерт» — добровольческое поисково-спасательное объединение, созданное в 2010 году и работающее через сеть региональных отрядов в России. Организация принимает заявки через сайт и горячие линии, обучает волонтёров и участвует в совместных поисках с МЧС и другими ведомствами.
Региональные и федеральные ведомства просят граждан не выезжать самостоятельно в район поисков и передавать любую информацию только по официальным каналам. Следственные и поисковые мероприятия продолжаются.