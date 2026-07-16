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В Хабаровском крае ЧОП нарушил правила охраны школ

Охрану трех школ в Комсомольске проверила прокуратура.

В Хабаровском крае частная охранная организация получила штраф после проверки прокуратуры. Надзорное ведомство выявило нарушения при охране трех муниципальных образовательных учреждений в Комсомольске-на-Амуре.

Прокуратура города проверила, как частные охранные организации соблюдают требования законодательства. Установлено, что ООО ЧОП «ИНТЕРЛОК-АМУР» обеспечивало охрану зданий и имущества школ, а также внутриобъектовый и пропускной режим.

При этом у некоторых сотрудников отсутствовали личные карточки частного охранника — документы, подтверждающие право выполнять такую работу. Кроме того, часть работников не была ознакомлена с должностными инструкциями на объектах охраны.

Руководителю организации внесли представление. После его рассмотрения нарушения устранили.

Кроме того, постановления прокуратуры стали основанием для привлечения руководителя ЧОП к административной ответственности по части 4 статьи 20.16 КоАП РФ. Ему назначили штраф в размере 3 тысяч рублей.