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Фермеру из Магаданской области грозит до 10 лет лишения свободы за фальшивые документы

Глава крестьянско-фермерского хозяйства получил более 3,7 млн рублей из средств областного бюджета, предоставив фальшивые документы. Деньги он потратил на себя, а чтобы не возвращать их, несколько лет направлял в минсельхоз фальсифицированные отчеты об увеличении поголовья крупного рогатого скота. Также он дважды воспользовался мерами господдержи, предоставляя документы с ложными сведениями. Так он получил более 20 млн.

Глава крестьянско-фермерского хозяйства получил более 3,7 млн рублей из средств областного бюджета, предоставив фальшивые документы. Деньги он потратил на себя, а чтобы не возвращать их, несколько лет направлял в минсельхоз фальсифицированные отчеты об увеличении поголовья крупного рогатого скота. Также он дважды воспользовался мерами господдержи, предоставляя документы с ложными сведениями. Так он получил более 20 млн рублей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.