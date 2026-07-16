Эксперт Олиферук рассказала, как правильно хранить лекарства летом

Летом лучше не хранить лекарства в автомобиле, так как температура в салоне может достигать +60 °C. В аптечке можно держать только перевязочные материалы, кровоостанавливающие жгуты и пластыри. Если вы поехали на дачу и прихватили необходимые препараты, лучше не оставлять их в салоне на солнце, когда уходите за покупками в супермаркет.