Эксперт Олиферук рассказала, как правильно хранить лекарства летом

Летом жара может негативно повлиять на качество и безопасность лекарств. Наталья Олиферук, кандидат медицинских наук и руководитель медицинского отдела фармацевтической компании, поделилась c «Российской газетой» советами по хранению и транспортировке препаратов в жаркую погоду.
Почему жара опасна для лекарств?
Высокая температура может испортить лекарства. Например, аптечка в автомобиле может нагреться до +60 °C, что критично для большинства препаратов. Внешне они могут выглядеть нормально, но их свойства изменятся. Производители указывают условия хранения на упаковках, и их нужно соблюдать.
«Люди, которые принимают лекарства, действительно часто не задумываются о том, как высокая температура и влажность влияют на свойства лекарств. Именно поэтому летом особенно важно соблюдать правила хранения как дома, так и в поездках», — отмечает эксперт.
Какие лекарства наиболее чувствительны к жаре?
Особенно уязвимы препараты, требующие хранения в холодильнике: вакцины, биологические и гормональные средства. Даже лекарства, предполагающие хранение при комнатной температуре, не рассчитаны на длительное воздействие жары выше +35 градусов. Это касается сердечно-сосудистых препаратов, антибиотиков, антигистаминных и противовоспалительных средств — их лучше не оставлять на столе возле южного окна.
Какие препараты требуют особого внимания?
Глазные капли, сиропы, мази, свечи и ингаляторы особенно чувствительны к нагреву. Ингаляционные баллончики нельзя оставлять на солнце, так как они могут разгерметизироваться. Если препарат хранился в неподходящих условиях, лучше его заменить.
Могут ли лекарства стать токсичными?
Перегрев чаще всего снижает эффективность препаратов или изменяет их свойства. Однако некоторые лекарства могут стать токсичными при нарушении условий хранения. Если препарат хранился в ненадлежащих условиях, необходимо заменить его новым.
Можно ли хранить лекарства в автомобильной аптечке?
Летом лучше не хранить лекарства в автомобиле, так как температура в салоне может достигать +60 °C. В аптечке можно держать только перевязочные материалы, кровоостанавливающие жгуты и пластыри. Если вы поехали на дачу и прихватили необходимые препараты, лучше не оставлять их в салоне на солнце, когда уходите за покупками в супермаркет.
Как правильно перевозить лекарства в отпуск?
Перед поездкой изучите инструкции препаратов. Охлаждаемые лекарства храните в термосумке или автохолодильнике. Остальные препараты держите в ручной клади, защищая от перегрева.
Ошибки при хранении дома.
Не храните лекарства на подоконнике, возле плиты или в ванной. Оптимальное место — затемненный шкаф, вдали от солнечных лучей и отопительных приборов.