Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самолет Самара — Екатеринбург отправили в Тюмень из-за шторма

Рейс из Самары добирался до Екатеринбурга с приключениями.

Источник: Комсомольская правда

15 июля рейс Самара — Екатеринбург пошел не по плану. Из Курумоча он вылетел по расписанию, в 13.55 по самарскому времени. А вот в аэропорт Кольцово добирался с приключениями.

В Екатеринбурге самолет из Самары не смог приземлиться, так как там бушевал ураган. Лил сильный дождь, ветер сносил деревья.

Самолет из Самары перенаправили в Тюмень, где пассажирам пришлось подождать. Но все завершилось благополучно, рейс все-таки приземлился в аэропорту Кольцово в 20.42 по местному времени. Задержка составила около двух часов.

Напомним, что утром 16 июля аэропорту Курумоч закрывали из-за беспилотной опасности. Сейчас ограничения уже сняли, но несколько рейсов задерживают.