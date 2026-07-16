Каждый четвертый офисный работник Красноярска сталкивается с конфликтами из-за кондиционеров

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске почти каждый четвертый офисный сотрудник сталкивается с конфликтами из-за работы кондиционеров. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса по поиску работы SuperJob, в котором приняли участие офисные работники города.
Согласно исследованию, о спорах из-за температуры в помещении сообщили 24% респондентов. При этом большинство опрошенных — 63% — заявили, что подобных конфликтов в их коллективах не возникает. Еще 13% участников опроса отметили, что в их офисах кондиционеры отсутствуют.
Женщины чаще мужчин становятся участниками таких разногласий: о конфликтах рассказали 26% сотрудниц против 22% сотрудников.
Возраст также влияет на частоту споров. Среди работников старше 45 лет о конфликтах из-за кондиционеров сообщили 28%, тогда как среди более молодых сотрудников этот показатель составил 20%.
Чаще с проблемой сталкиваются специалисты с высшим образованием. О разногласиях по поводу офисного климата рассказали 30% таких респондентов, тогда как среди сотрудников со средним профессиональным образованием этот показатель составил 18%.
Кроме того, конфликты чаще возникают в коллективах, где работают сотрудники с более высоким доходом. Среди красноярцев, зарабатывающих от 150 тысяч рублей в месяц, о спорах из-за кондиционеров сообщили 32% опрошенных.