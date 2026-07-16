Каждый четвертый офисный работник Красноярска сталкивается с конфликтами из-за кондиционеров

Согласно исследованию, о спорах из-за температуры в помещении сообщили 24% респондентов. При этом большинство опрошенных — 63% — заявили, что подобных конфликтов в их коллективах не возникает. Еще 13% участников опроса отметили, что в их офисах кондиционеры отсутствуют.