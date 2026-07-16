Нижегородцам упростили получение медсправок для спорта и сдачи ГТО

Как сообщили в поликлиниках региона, если во время обследования терапевт установит у пациента первую или вторую группу здоровья, он сможет сразу сформировать медицинское заключение о допуске к занятиям спортом на Единой цифровой платформе здравоохранения Нижегородской области. После этого электронная справка поступит жителю региона на портал Госуслуг.