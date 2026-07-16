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Нижегородцам упростили получение медсправок для спорта и сдачи ГТО

Теперь жителям региона не нужно отдельно посещать врачей только ради оформления справки.

Источник: Нижегородская правда

Жителям Нижегородской области стало проще получать медицинские допуски для занятий физкультурой, тренировок, участия в массовых и студенческих соревнованиях, а также сдачи нормативов ГТО. Новый порядок должен сократить количество дополнительных обращений в поликлиники, рассказал главред ИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов.

Теперь нижегородцам не нужно отдельно посещать врачей только ради оформления справки. Необходимое медицинское заключение можно получить по итогам диспансеризации или профилактического осмотра.

Как сообщили в поликлиниках региона, если во время обследования терапевт установит у пациента первую или вторую группу здоровья, он сможет сразу сформировать медицинское заключение о допуске к занятиям спортом на Единой цифровой платформе здравоохранения Нижегородской области. После этого электронная справка поступит жителю региона на портал Госуслуг.

Специалисты отмечают, что такой подход позволит одновременно повысить интерес жителей к диспансеризации и снизить риски возникновения проблем со здоровьем во время спортивных занятий.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что для ветеранов боевых действий разработали обновленную структуру прохождения диспансеризации.