В ЕАО дело о грабеже и нападении на полицейского направлено в суд

Следствием установлено, что в январе 2026 года в посёлке Кульдур мужчина в состоянии опьянения потребовал у своей матери банковскую карту, применив к ней физическое насилие. Женщина, опасаясь за свою безопасность, передала платёжное средство сыну. В дальнейшем фигурант дела потратил с карты более 165 000 рублей, расплачиваясь в торговых точках за продукты и алкогольную продукцию.