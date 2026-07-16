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В Калининграде ищут 10-летнего мальчика, который ушел из дома и пропал

Даниил Шкуратов живет на улице Батальной.

Источник: Комсомольская правда

В Калининграде родные и полиция ищет 10-летнего Даниила Шкуратова, который ушел из дома на улице Батальной 15 июля и пропал. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

Известно, что ребенок ушел из дома около 13:00 и до сих пор никто не знает, где он.

Был одет: черные спортивные штаны, синяя футболка, черная кофта с капюшоном и черно-белые кроссовки. При себе имел сумку через плечо черного цвета.

Приметы: рост 135 см., худощавого телосложения, глаза серо-голубые, волосы светлые.

Видели мальчика? Звоните: 8 (4012) 552 403 или 02, 112.

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