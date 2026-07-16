В Рособрнадзоре объяснили, почему ЕГЭ по обществознанию сохранят

Вопрос об исключении обществознания из перечня предметов ЕГЭ в настоящее время не стоит на повестке дня. Об этом сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.
Музаев пояснил, что результаты ЕГЭ по обществознанию требуют от выпускников при поступлении на некоторые специальности, например, связанные с юриспруденцией и правом. По этой причине в России не собираются отменять ЕГЭ по этому предмету.
С 1 сентября 2025 года преподавание обществознания для учащихся 6−8-х классов было прекращено. Начиная с 1 сентября 2027 года, дисциплина останется в программе только для 9−11-х классов. Приказом Минпросвещения также оптимизирована учебная нагрузка: для 9-х и 11-х классов предусмотрен один час в неделю, для 10-х — два часа.
До этого сообщалось, что ЕГЭ по истории и обществознанию планируют объединить в один экзамен.
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