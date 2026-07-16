В Рособрнадзоре объяснили, почему ЕГЭ по обществознанию сохранят

С 1 сентября 2025 года преподавание обществознания для учащихся 6−8-х классов было прекращено. Начиная с 1 сентября 2027 года, дисциплина останется в программе только для 9−11-х классов. Приказом Минпросвещения также оптимизирована учебная нагрузка: для 9-х и 11-х классов предусмотрен один час в неделю, для 10-х — два часа.