Водители «Дедморозим» ищут бензин по ночам ради тяжелобольных детей

Для того, чтобы у детей было спецпитание и необходимое оборудование, водители доставляют врачей в разные уголки Пермского края. За прошлый год автомобили фонда проехали 350 433 км — почти девять раз вокруг Земли по экватору. Только на топливо ежегодно направляют более 2 млн рублей. Однако сейчас привычная работа оказалась под ударом из-за сложной ситуации с бензином.