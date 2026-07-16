Водители «Дедморозим» ищут бензин по ночам ради тяжелобольных детей

Водители благотворительного фонда «Дедморозим» охотятся за бензином по ночам ради тяжелобольных детей, сообщили в организации.
Для того, чтобы у детей было спецпитание и необходимое оборудование, водители доставляют врачей в разные уголки Пермского края. За прошлый год автомобили фонда проехали 350 433 км — почти девять раз вокруг Земли по экватору. Только на топливо ежегодно направляют более 2 млн рублей. Однако сейчас привычная работа оказалась под ударом из-за сложной ситуации с бензином.
«Коллеги, кому не спится! На АЗС возле штаба “Дедморозим” сейчас можно заправиться любым топливом с очередью всего в три-пять машин!» — такие сообщения пишут в чатах водители.
В фонде отмечают, что одна из проблем вернуться после посещения детей в Пермь. Для этого команда собрала все данные о работе АЗС, сделала аварийный запас на обратную дорогу и изменила систему оплаты.
Поддержать «Дедморозим» и выездные службы фонда можно по ссылке.