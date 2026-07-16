Строительство первого этапа улицы Благовещенской в Калининграде планируют завершить до конца июля

По информации муниципального учреждения «Городское дорожное строительство и ремонт», на Благовещенской осталось уложить верхний слой асфальта и смонтировать светильники. Работы были приостановлены в ожидании морских поставок в регион компонентов асфальтобетонной смеси и светильников, которые задерживались по погодным условиям. Срок окончания работ по контракту — октябрь, подрядчик планирует завершить строительство этого участка Благовещенской и открыть движение до конца июля, — ответили в администрации Калининграда.