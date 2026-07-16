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Строительство первого этапа улицы Благовещенской в Калининграде планируют завершить до конца июля

На участке осталось уложить верхний слой асфальта и установить освещение.

Строительство первого этапа улицы Благовещенской в Калининграде планируют завершить до конца июля. Информацию об этом опубликовали в комментариях на странице администрации города «ВКонтакте».

На первом этапе подрядчик строит участок Благовещенской от улицы Покрышкина до Суздальской. Его протяжённость составляет один километр. Местные жители обратили внимание, что работы приостановили, и поинтересовались, когда их закончат.

По информации муниципального учреждения «Городское дорожное строительство и ремонт», на Благовещенской осталось уложить верхний слой асфальта и смонтировать светильники. Работы были приостановлены в ожидании морских поставок в регион компонентов асфальтобетонной смеси и светильников, которые задерживались по погодным условиям. Срок окончания работ по контракту — октябрь, подрядчик планирует завершить строительство этого участка Благовещенской и открыть движение до конца июля, — ответили в администрации Калининграда.

Строительство улицы Благовещенской начали летом 2025 года. Власти заключили контракт с ООО «Вираж». Компания выполнит работы за 220,7 миллиона рублей. Компания должна обустроить проезжую часть, тротуары и велодорожку. На всём протяжении трассы предусмотрено устройство зелёной зоны. Также необходимо оборудовать канализацию, наружное освещение, установить светофоры, пешеходное ограждение.

Все работы по строительству улицы Благовещенской планируют провести в три этапа. Общая протяжённость четырёхполосной дороги составит около двух километров. Она пройдёт от кольца на улице Покрышкина до Гагарина. Проект включает переустройство сетей и реконструкцию круговой развязки.

Строительство улицы Благовещенской намерены выполнить в 2026—2028 годах. Общая стоимость работ оценивалась в один миллиард рублей.

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