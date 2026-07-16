Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородка отсудила у ФПК 60 тысяч рублей за опоздание поезда

Из-за поломки состава женщина пропустила самолет.

Источник: Комсомольская правда

Мировой суд Борского района взыскал с АО «Федеральная пассажирская компания» более 60 тысяч рублей в пользу пассажирки, которая из-за опоздания поезда пропустила авиарейс. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции.

Инцидент произошёл 4 февраля 2026 года: поезд Нижний Новгород — Москва прибыл с задержкой более чем на два часа из-за неисправности локомотива. В результате женщина и её подруга не успели в аэропорт и были вынуждены покупать новые билеты на самолёт.

Суд установил, что компания-перевозчик ненадлежащим образом исполнила договор перевозки. С ФПК взыскали убытки за авиабилеты — 40 тысяч рублей, а также компенсацию морального вреда — 5 тысяч рублей. Кроме того, перевозчик заплатил штраф 15 тысяч рублей за отказ добровольно удовлетворить требования. Общая сумма составила 60 тысяч рублей.