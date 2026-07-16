Нижегородка отсудила у ФПК 60 тысяч рублей за опоздание поезда

Инцидент произошёл 4 февраля 2026 года: поезд Нижний Новгород — Москва прибыл с задержкой более чем на два часа из-за неисправности локомотива. В результате женщина и её подруга не успели в аэропорт и были вынуждены покупать новые билеты на самолёт.