Французский хореограф объяснил, почему не побоялся приехать в Россию

Чемпион Европы по фигурному катанию 2011 года, а ныне хореограф Флоран Амодио заявил, что не испытывал сомнений перед поездкой в Россию, поскольку считает многих местных коллег своей семьей. Его слова приводит сайт Федерации фигурного катания на коньках России.
«Да, безусловно, сейчас сложные времена, но, как я сказал, в России одни из лучших моих друзей, которые для меня как семья», — подчеркнул французский специалист.
Он также отметил, что как тренер обязан помогать молодым фигуристам вне зависимости от их гражданства.
Ранее стало известно, что Амодио поставил программу чемпиону России по прыжкам 2025 года Николаю Угожаеву и примет участие в тренировочных сборах штаба Александра Волкова в Подмосковье.
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