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Минус производство: В Киеве накрыли цех со сборкой дронов «Лютый» и «Лелека-100»

Утром 16 июля российские войска нанесли высокоточный удар по военным объектам в Киеве. Основной целью операции стало предприятие радиоэлектронной промышленности «Киев-1», специализирующееся на создании авиационной техники.

Источник: Life.ru

На указанной площадке осуществлялась сборка и хранение ударных дронов большой дальности АН-196 «Лютый». Также площадка использовалась для выпуска разведывательных БПЛА «Лелека-100».

Помимо сборочных линий, ликвидирован складской комплекс, где размещались комплектующие для различных модификаций беспилотников. Данная атака серьёзно осложнит процесс обеспечения ВСУ средствами воздушной разведки и нападения.

Детализация результатов удара подтверждает успешное поражение критически важных мощностей противника. Операция является частью стратегии по демилитаризации военного потенциала Украины.

Ранее взрывы гремели в Киевской, Харьковской и Сумской областях. В атаке участвовали беспилотники и баллистические ракеты. В Святошинском районе Киева зафиксировали попадание в складские помещения. В Дарницком районе обломки ракеты рухнули на территории нежилой застройки. Атаковано Дарницкое депо и местная ТЭЦ.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

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