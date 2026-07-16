Один человек погиб и один пострадал при обстрелах Курской области за сутки

Также зафиксирован ряд разрушений. Так, во Льгове повреждены фасад и остекление здания РЭС, а также крыша и остекление автозаправочной станции. В результате удара по объекту энергетики без света оставались около 9,7 тыс. человек — до конца дня подача электроэнергии была восстановлена.