В Калининграде женщине-инвалиду вернули деньги, похищенные мошенниками

В Калининграде женщине-инвалиду вернули деньги, похищенные у нее мошенниками. О помощи недееспособной горожанке сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
54-летняя жительница города, став жертвой мошенничества, оформила микрозаймы. Судебным приказом с нее в пользу коллекторского бюро взыскана задолженность по кредитному договору — с банковского счета списали 68 тыс. рублей.
По заявлению прокуратуры судебный приказ был отменен, с коллекторского бюро в пользу женщины взысканы деньги.
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