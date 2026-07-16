В Рособрнадзоре прокомментировали возможность отказа от ЕГЭ по обществознанию

Отказ от проведения Единого государственного экзамена по обществознанию в России не обсуждается. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, передает РИА Новости.
По его словам, успешная сдача этого предмета по-прежнему необходима для поступления на ряд популярных специальностей. Глава ведомства подчеркнул, что для таких направлений, как право и юриспруденция, обществознание остается одним из ключевых базовых испытаний.
Ранее Министерство просвещения РФ объявило о реформе школьной программы. С 1 сентября 2026 года уроки обществознания будут исключены из расписания 6−8 классов. Дисциплину станут преподавать только ученикам 9−11 классов.
Тем временем министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что средний балл ЕГЭ по всем предметам растет ежегодно примерно на два балла. Кроме того, он отметил сокращение числа выпускников, которые не смогли преодолеть минимальный порог на экзамене.