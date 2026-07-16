В Рособрнадзоре прокомментировали возможность отказа от ЕГЭ по обществознанию

Тем временем министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что средний балл ЕГЭ по всем предметам растет ежегодно примерно на два балла. Кроме того, он отметил сокращение числа выпускников, которые не смогли преодолеть минимальный порог на экзамене.