Опасную восточную плодожорку обнаружили в Приморье в партии слив из Китая

На фитосанитарном контрольном посту «Пограничный» специалисты Приморского Россельхознадзора провели досмотр партии плодоовощной продукции, поступившей из КНР. В рамках контроля были отобраны пробы слив, которые направили на экспертизу в Приморский филиал ФГБУ «АПК НАЦРЫБА», сообщила пресс-служба ведомства.
«Специалистами филиала в сливах весом 180 кг выявлены гусеницы восточной плодожорки (Grapholita molesta Busck). Это первое выявление такого вида вредителя в импортной продукции в текущем году», — говорится в сообщении.
В связи с этим выпуск заражённой продукции на территорию РФ запрещён. По решению собственника, сливы будут уничтожены. Отмечается, что это первое подобное выявление в импортной продукции в текущем году.
Специалисты подчёркивают, что восточная плодожорка — один из самых опасных вредителей плодовых культур. Её высокая плодовитость и способность быстро заселять сады делают её угрозой для урожая: в отсутствие контроля насекомое способно уничтожить до 90% плодов.