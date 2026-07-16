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В России реабилитация после протезирования стала доступна по ОМС

В России по ОМС стала доступна реабилитация после протезирования конечностей с установкой экзопротезов.

В России по ОМС стала доступна реабилитация после протезирования конечностей с установкой экзопротезов. Об этом РИА Новости сообщил председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин.

«В программу включены новые методы лечения и реабилитации как для взрослых, так и для детей. В частности, теперь в рамках ОМС доступна реабилитация после протезирования конечностей с установкой экзопротезов», — сказал Илья Баланин.

Он отметил, что такая помощь особенно важна для пациентов, перенесших ампутацию. Реабилитация с использованием современных технологий помогает быстрее адаптироваться, восстановить подвижность и вернуться к обычной жизни.

Ранее Илья Баланин сообщал, что в базовую программу ОМС в 2026 году вошли 14 новых методов лечения.