В России реабилитация после протезирования стала доступна по ОМС

В России по ОМС стала доступна реабилитация после протезирования конечностей с установкой экзопротезов. Об этом РИА Новости сообщил председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин.
«В программу включены новые методы лечения и реабилитации как для взрослых, так и для детей. В частности, теперь в рамках ОМС доступна реабилитация после протезирования конечностей с установкой экзопротезов», — сказал Илья Баланин.
Он отметил, что такая помощь особенно важна для пациентов, перенесших ампутацию. Реабилитация с использованием современных технологий помогает быстрее адаптироваться, восстановить подвижность и вернуться к обычной жизни.
Ранее Илья Баланин сообщал, что в базовую программу ОМС в 2026 году вошли 14 новых методов лечения.