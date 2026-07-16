В Лесосибирске 105 домов перевели на экологичное отопление

В Лесосибирске 105 семей стали участниками федерального проекта «Чистый воздух». В их частных домах бесплатно модернизировали системы отопления по нацпроекту «Экологическое благополучие». Вместо старых печей и котлов устанавливают оборудование с порционной подачей топлива. Благодаря высокой температуре сгорания такие котлы позволяют снизить объем вредных выбросов. Первые котлы в частном секторе Лесосибирска начали устанавливать весной. Жители уже протестировали оборудование и отмечают, что в домах стало чище, а топливо приходится загружать реже. В этом году за счет экономии средств число домовладений, где заменят отопительное оборудование, превысит 300. Всего к 2028 году на более экологичные виды отопления планируют перевести свыше 1 000 частных домов Лесосибирска. По словам первого заместителя министра экологии края Юлии Гуменюк, программа вызвала большой интерес у жителей: уже подано более 800 заявок. Для территорий, где широко используют древесное топливо, красноярские производители разработали котлы, которые работают как на угле, так и на пеллетах. Отметим, что в 2026 году новое отопительное оборудование планируют установить примерно в 1 800 частных домах Лесосибирска, Красноярска, Ачинска и Минусинска. Читайте также: Юные лесоводы помогают восстанавливать леса Красноярского края Для трех загрязненных участков в Норильске и Дудинке подготовят проекты очистки В теплицах Красноярского лесничества выращивают почти 500 тысяч хвойных для восстановления лесов.