В 2027 году в Хабаровске благоустроят улицу от ТЦ «НК-Сити» до «Платинум Арены»

Концепция обновления улицы от ТЦ «НК-Сити» до «Платинум Арены», ежегодно проигрывавшая в федеральных конкурсах на благоустройство, наконец получила право на реализацию. За проект под названием «Хабаровский бульвар» проголосовали 4 тысячи человек, общественную территорию преобразят к концу 2027 года, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».