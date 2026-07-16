В 2027 году в Хабаровске благоустроят улицу от ТЦ «НК-Сити» до «Платинум Арены»

Концепция обновления улицы от ТЦ «НК-Сити» до «Платинум Арены», ежегодно проигрывавшая в федеральных конкурсах на благоустройство, наконец получила право на реализацию. За проект под названием «Хабаровский бульвар» проголосовали 4 тысячи человек, общественную территорию преобразят к концу 2027 года, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Пешеходная улица от ТЦ «НК-Сити» до спортивно-зрелищного центра «Платинум Арена» расположена в центральной части города Хабаровска. На данном участке предполагается выполнение мероприятий по устройству пешеходных связей и площадок отдыха с покрытием из современных материалов, — указано в проекте.
На общественной территории предлагают высадить деревья и кустарники. А также разместить систему уличного освещения, декоративные ограждения и малые архитектурные формы — цветники, скульптурные группы, топиарные фигуры, скамьи, теневые навесы, урны.
Согласно дизайн-проекту, разработанному еще в 2024 году, здесь появятся не только арт-объекты, но и инфраструктура: торговые павильоны, фудкорты, фотозоны, детские игровые площадки.
— Главной функцией проектируемой территории является транзитная, а дополнительными — развлекательная, рекреационная, культурная. Стилевое решение проектируемой территории выполняется в современном направлении с использованием ярких акцентов, образующих праздничную, оживленную атмосферу пешеходной улицы. В вечернее время подразумевается использование декоративной иллюминации, — отмечается в концепции преображения общественной территории.
Работы, по регламенту, должны начаться 1 мая 2027 года. Сдать объект планируют к 30 октября того же года.
Напомним, что по итогам голосования, которое проводилось в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», в 2027 году благоустроят 52 общественных пространства Хабаровского края: 5 скверов, 7 детских и 9 спортивных площадок, 7 зон отдыха, 4 аллеи, 7 пешеходных дорожек и 13 памятных мест, посвященных героям Великой Отечественной войны и спецоперации.