Большой взрыв зафиксирован на Солнце: как это повлияет на Землю

На Солнце произошел крупный взрыв класса M1, однако его энергия не сильно повлияет на Землю. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН в Telegram-канале.
Ученые уточнили, что вспышка была зафиксирована на обратной стороне Солнца, за левым краем относительно земного наблюдения.
«Каких-либо объективных причин для появления бурь нет: не видно ни корональных дыр, ни вспышек, поэтому прогноз тоже остается зеленым», — заявили в ИКИ РАН.
Исследователи пояснили, что на обращенной к Земле стороне Солнца сейчас видны лишь два небольших пятна категории Alpha. Такой уровень активности они оценили как крайне низкий. При этом на обратной стороне звезды, по их данным, сохраняются отдельные признаки активности.
Специалисты также обратили внимание, что зафиксированное событие оказалось продолжительным и плавным. Из-за этого автоматические системы не распознали его как полноценную вспышку и приняли за обычное изменение фона.
В лаборатории добавили, что до конца недели ситуация не изменится. Более того, предварительный прогноз на июль также остается благоприятным. В этом месяце пока не ожидается мощных геомагнитных возмущений.
Прежде глава Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев дал прогноз полного прекращения магнитных бурь на Солнце уже в 2028—2031 годах. Подробнее об этом читайте на KP.RU.