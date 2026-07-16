Большой взрыв зафиксирован на Солнце: как это повлияет на Землю

Исследователи пояснили, что на обращенной к Земле стороне Солнца сейчас видны лишь два небольших пятна категории Alpha. Такой уровень активности они оценили как крайне низкий. При этом на обратной стороне звезды, по их данным, сохраняются отдельные признаки активности.