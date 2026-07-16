Мэр Красноярска: центр города должен быть для пешеходов (видео)

Мэр Сергей Верещагин считает, что центр Красноярска должен быть удобен в первую очередь для пешеходов, а не для водителей, и его нужно рассматривать, как единое общественное пространство.
Об этом он заявил в ходе прямого эфира, отвечая на вопросы жителей о парковках в центре города.
По словам главы Красноярска, на благоустраиваемых сейчас поперечных улицах Кирова, Диктатуры Пролетариата и Сурикова останется порядка 300 парковочных мест. Кроме того, они есть в районе «Кванта».
«Я, может быть, вызову недовольство автолюбителей, но считаю, что все-таки центр города должен быть для пешеходов. Это большое общественное пространство, которое мы сейчас активно приводим в порядок в рамках подготовки к юбилейной дате в 2028 году Все прогрессивные столичные города идут по этому пути, формируя в первую очередь удобство центральных улиц для пешеходов. Поэтому моя позиция, как руководителя города, такова — пешеходам должно быть удобно, они главный пользователь этого центрального городского пространства», — заявил Сергей Верещагин.
При этом он признал наличие дефицита парковочных мест в центре и пообещал предусматривать их там, где это возможно, но не в ущерб пешим участникам движения.
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