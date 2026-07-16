Мэр Красноярска: центр города должен быть для пешеходов (видео)

«Я, может быть, вызову недовольство автолюбителей, но считаю, что все-таки центр города должен быть для пешеходов. Это большое общественное пространство, которое мы сейчас активно приводим в порядок в рамках подготовки к юбилейной дате в 2028 году Все прогрессивные столичные города идут по этому пути, формируя в первую очередь удобство центральных улиц для пешеходов. Поэтому моя позиция, как руководителя города, такова — пешеходам должно быть удобно, они главный пользователь этого центрального городского пространства», — заявил Сергей Верещагин.