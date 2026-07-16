Россиян предупредили об опасной инфекции на дачах: Заразиться можно даже через воду

Помимо вакцинации, в Роспотребнадзоре советуют пользоваться средствами защиты от насекомых, выезжая на природу, носить закрытую одежду и головные уборы, а также каждые полтора-два часа осматривать тело, чтобы вовремя обнаружить присосавшихся клещей. Туляремия может проявляться воспалением и увеличением лимфатических узлов, образованием болезненных язв в месте укуса или контакта с возбудителем. Кроме того, заболевание способно сопровождаться кашлем, одышкой, сильной болью в животе и рвотой.