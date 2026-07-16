Два ребенка пострадали при взрыве дрона в Белгородской области

Пять человек, в том числе два ребенка, пострадали при атаках беспилотников в Белгородской области. Об этом сообщает оперативный штаб региона.
Три человека пострадали при взрыве FPV-дрона в городе Шебекино. 13-летняя девочка получила осколочные ранения в области шеи и голени, а ее 16-летняя сестра — касательное ранение плеча. Их доставили в центральную районную больницу, после чего перевели в детскую областную клиническую больницу.
Вместе с сестрами госпитализировали 18-летнюю девушку с осколочным ранением ягодичной области, ее направили в горбольницу № 2 в Белгороде. На месте детонации дрона повреждения получили остекление коммерческого объекта и машина.
Еще один беспилотник атаковал автомобиль в хуторе Церковный Белгородского округа. Пострадали двое мужчин, у них диагностировали поверхностные осколочные ранения тела и акубаротравмы. Пострадавшие самостоятельно обратились в больницу, их отпустили после оказания помощи.
Ранее врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что в поселке Суземка при обстреле из реактивной установки «Град» погибли 15-летняя девочка и ее бабушка. Еще одна женщина пострадала, ее госпитализировали.
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