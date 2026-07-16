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Жара накроет сразу несколько регионов России: Синоптики предупредили о 35-градусном пекле

Аномально жаркая погода ожидается в ближайшие дни в Алтайском крае и Республике Тыва. Как сообщила РИА «Новости» заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина, высокие температуры также сохраняются в Новосибирской области.

«С 18 по 22 июля аномально жарко в Алтайском крае. Максимальная температура — 30 градусов и выше. И с 16 июля очень жарко в Тыве, до 35 градусов и выше», — сказала она.

Жаркая погода пока не отступает и в Новосибирской области.

Ранее на Краснодарский край обрушился сильный град. Отдельные ледяные куски достигали размеров крупной сливы. Осадки такого размера могут повредить теплицы и нанести ущерб хозяйствам.

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