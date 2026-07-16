Цена бензина в Волгоградской области взлетела на 1,5 рубля за неделю

Так, на 13 июля средняя цена на бензин АИ-92 на заправках Волгограда и Волгоградской области в среднем выросла 1,45 рубля до 66,50 рубля за литр. АИ-95 обойдется от 74,16 рубля. При этом цена литра бензина АИ-98 и АИ-100 по официальным данным осталась неизменной — от 94,19 рубля. Дизельное топливо подорожало на 77 копеек до 78,15 рубля за литр.