Daily Mail: Томас Тухель сохранит пост главного тренера сборной Англии

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель сохранит свой пост после поражения команды от Аргентины в полуфинале чемпионата мира — 2026. Об этом сообщает Daily Mail.
По данным издания, руководство Футбольной ассоциации Англии продолжает доверять немецкому специалисту и не намерено отправлять его в отставку независимо от того, сумеет ли команда завоевать бронзовые медали турнира.
Аргентинская команда со счетом 2:1 одержала победу над сборной Англии в полуфинале чемпионата мира по футболу. В финальном матче аргентинцы сыграют с испанцами.
«Вечерняя Москва» рассказывала о шансах команд Англии и Аргентины на победу в матче, предпочтениях букмекеров и ожиданиях других футболистов.
13 июля в Сети появилась петиция с требованием исключить аргентинскую сборную из чемпионата мира по футболу. Согласно данным создателей сайта, ее уже подписали более трех миллионов человек. Авторы обращения заявили, что Международная федерация футбола и судьи якобы предвзято относятся к Лионелю Месси и аргентинской сборной.