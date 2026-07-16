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В Казани врачи РКБ спасли мотоциклиста, который получил разрыв аорты и переломы

Речь идет о 27-летнем парне.

Источник: Комсомольская правда

В Казани врачи Республиканской клинической больницы провели уникальную операцию 27-летнему мотоциклисту, который получил разрыв аорты и множественные переломы. Об этом сообщил глава Минздрава Татарстана Альмир Абашев в своих социальных сетях.

После проведения компьютерной томографии был подтвержден диагноз. Однако подходящий стент-графт, который необходим для проведения операции, оказался нестандартным и не был в наличии в Казани. Его пришлось заказывать из Москвы, и доставка заняла несколько часов.

Операция прошла успешно. Специалисты установили стент и восстановили нормальный кровоток. Через четыре часа после вмешательства пациент смог самостоятельно дышать. После двух операций мужчину перевели в палату, а вскоре выписали домой.