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Хабаровск впервые соберет участников Дальневосточной кинопремии

С 30 сентября по 2 октября в краевой столице пройдут конкурсная, деловая и образовательная программы.

Хабаровск впервые станет площадкой проведения Дальневосточной кинопремии. С 30 сентября по 2 октября краевая столица примет представителей киноиндустрии, экспертов и творческих специалистов со всего Дальнего Востока, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Профессиональная награда была учреждена в 2024 году по инициативе Минвостокразвития России и Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики. Премия отмечает лучшие кинопроекты, созданные в регионах ДФО и посвященные Дальнему Востоку.

В течение трех дней в Хабаровске пройдут конкурсная, деловая и образовательная программы, а также локейшн-туры по краю. Завершится мероприятие церемонией вручения наград с участием представителей российской киноиндустрии.

Как отметили в министерстве культуры Хабаровского края, проведение премии станет возможностью показать профессиональному сообществу возможности региона для съемок и привлечения новых кинопроектов.

В 2026 году в программу впервые включили специальную номинацию «Лучший фильм об Арктике и Крайнем Севере». Заявки на участие принимаются до 22 августа. Победителей определят в нескольких категориях — среди них лучший фильм, режиссерская работа, сценарий, дебют и вклад в развитие киноиндустрии Дальнего Востока.

Хабаровский край в последние годы активно развивает кинопроекты: здесь работают анимационные студии, проходит фестиваль «Анимур», развивается Дальневосточная киностудия. В регионе также будут проходить съемки полнометражного фильма «Все реки впадают в моря».

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