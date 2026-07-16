Хабаровск впервые соберет участников Дальневосточной кинопремии

В 2026 году в программу впервые включили специальную номинацию «Лучший фильм об Арктике и Крайнем Севере». Заявки на участие принимаются до 22 августа. Победителей определят в нескольких категориях — среди них лучший фильм, режиссерская работа, сценарий, дебют и вклад в развитие киноиндустрии Дальнего Востока.