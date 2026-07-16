Автобус до Дрокино в Красноярске могут запустить уже осенью

Во время эфира горожане задали более десяти вопросов о транспортном сообщении с Дрокино. Специалистам предстоит проверить, можно ли организовать движение быстрее. Ранее запустить автобусный маршрут планировали в январе 2027 года. Параллельно идёт разработка новой маршрутной сети Красноярска — этим занимаются эксперты ВШЭ и СФУ.