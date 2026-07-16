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Автобус до Дрокино в Красноярске могут запустить уже осенью

Жители посёлка ждут автобус с нетерпением.‍

Глава Красноярска Сергей Верещагин поручил профильному департаменту проработать возможность запуска автобусного маршрута до посёлка Дрокино осенью этого года — раньше запланированного срока. Об этом он сообщил во время прямой линии с жителями города.

Во время эфира горожане задали более десяти вопросов о транспортном сообщении с Дрокино. Специалистам предстоит проверить, можно ли организовать движение быстрее. Ранее запустить автобусный маршрут планировали в январе 2027 года. Параллельно идёт разработка новой маршрутной сети Красноярска — этим занимаются эксперты ВШЭ и СФУ.

Отдельные изменения в работе транспорта внедрят уже сейчас, не дожидаясь полной реформы. Жители посёлка ждут автобус с нетерпением.

Ранее мы сообщали, что в Ачинске суд обязал перевозчика принимать оплату по картам в автобусах.