Автобус до Дрокино в Красноярске могут запустить уже осенью

Глава Красноярска Сергей Верещагин поручил профильному департаменту проработать возможность запуска автобусного маршрута до посёлка Дрокино осенью этого года — раньше запланированного срока. Об этом он сообщил во время прямой линии с жителями города.
Во время эфира горожане задали более десяти вопросов о транспортном сообщении с Дрокино. Специалистам предстоит проверить, можно ли организовать движение быстрее. Ранее запустить автобусный маршрут планировали в январе 2027 года. Параллельно идёт разработка новой маршрутной сети Красноярска — этим занимаются эксперты ВШЭ и СФУ.
Отдельные изменения в работе транспорта внедрят уже сейчас, не дожидаясь полной реформы. Жители посёлка ждут автобус с нетерпением.
Ранее мы сообщали, что в Ачинске суд обязал перевозчика принимать оплату по картам в автобусах.