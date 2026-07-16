Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ночью над Волгоградской областью сбили БПЛА

Волгоградская область отразила массовую атаку беспилотников в ночь на 16 июля.

Источник: Комсомольская правда

Минувшей ночью Волгоградская область снова попала под массированный удар беспилотников. Всего за ночь средства противовоздушной обороны уничтожили 375 вражеских дронов над 19 регионами страны, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на Минобороны.

Атака началась вечером 15 июля и продолжалась до утра 16 июля. Военные перехватывали и сбивали беспилотники самолетного типа в небе над разными областями. Помимо Волгоградской, под удар попали Белгородская, Брянская, Воронежская, Калужская, Курская, Липецкая, Орловская, Ростовская, Рязанская, Саратовская, Смоленская, Тверская, Тульская и Ярославская области, Московский регион, Краснодарский и Ставропольский края, а также Крым.

Часть дронов ликвидировали над акваториями Азовского и Черного морей.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше