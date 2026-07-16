Власти Братска планируют взять еще один коммерческий кредит

Согласно тендерной документации, мэрия Братска намерена взять средства в долг на 780 дней по максимальной ставке 15,25% годовых. В случае предоставления кредита по такой ставке прибыль банка в виде процентов составит более 42 миллионов рублей. Впрочем, в ходе торгов ставка может быть уменьшена.