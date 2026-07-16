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Власти Братска планируют взять еще один коммерческий кредит

Администрация Братска проведет электронный аукцион по выбору финансовой организации, которая предоставит городу очередной кредит. На этот раз 130 миллионов рублей. Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок, передает информационное агентство «ТК Город».

Источник: ТК Город

Согласно тендерной документации, мэрия Братска намерена взять средства в долг на 780 дней по максимальной ставке 15,25% годовых. В случае предоставления кредита по такой ставке прибыль банка в виде процентов составит более 42 миллионов рублей. Впрочем, в ходе торгов ставка может быть уменьшена.

Заявки на электронный аукцион от финансовых организаций принимают до 23 июля.

Муниципальный долг Братска в июне достиг рекордного размера. По данным на конец месяца, он составляет более 2,33 миллиардов рублей. 2,2 миллиарда из этой суммы — коммерческие кредиты, взятые под большие процентные ставки, остальная часть — бюджетные кредиты с низкой ставкой.

По словам мэра Александра Дубровина, администрация Братска берет кредиты, чтобы рефинансировать займы, взятые ранее. Он также отмечал, что высокая закредитованность мешает городу «более масштабно развиваться» — только в этом году из бюджета Братска будет заплачено 480 миллионов рублей коммерческим организациям в качестве платы за пользование кредитными ресурсами.