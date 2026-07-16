Власти Братска планируют взять еще один коммерческий кредит

Согласно тендерной документации, мэрия Братска намерена взять средства в долг на 780 дней по максимальной ставке 15,25% годовых. В случае предоставления кредита по такой ставке прибыль банка в виде процентов составит более 42 миллионов рублей. Впрочем, в ходе торгов ставка может быть уменьшена.
Заявки на электронный аукцион от финансовых организаций принимают до 23 июля.
Муниципальный долг Братска в июне достиг рекордного размера. По данным на конец месяца, он составляет более 2,33 миллиардов рублей. 2,2 миллиарда из этой суммы — коммерческие кредиты, взятые под большие процентные ставки, остальная часть — бюджетные кредиты с низкой ставкой.
По словам мэра Александра Дубровина, администрация Братска берет кредиты, чтобы рефинансировать займы, взятые ранее. Он также отмечал, что высокая закредитованность мешает городу «более масштабно развиваться» — только в этом году из бюджета Братска будет заплачено 480 миллионов рублей коммерческим организациям в качестве платы за пользование кредитными ресурсами.