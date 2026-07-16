И.о.главврача волгоградской поликлиники оштрафовали за безразличие к ветерану войны

В Волгограде и.о. главного врача поликлиники привлечена к ответственности за невыдачу медицинской документации. Как сообщили в прокуратуре Волгоградской области, в надзорный орган пожаловался волгоградец, сын 92-летней женщины, имеющей статус ветерана Великой Отечественной войны.
Мужчина дважды в 2026 году в интересах матери обращался в районную поликлинику с письменным заявлением о подготовке и выдаче заключения врачебной комиссии для обеспечения его матери техническими средствами реабилитации. Однако необходимый документ так и не был предоставлен. При этом сын пенсионерки не получил и официальный отказ. Более того, выяснилось, что обращения заявителя даже не были рассмотрены.
По итогам проверки Дзержинской районной прокуратуры в отношении и.о. главного врача поликлиники возбуждено производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан). Мировой суд оштрафовал медика на 5 тысяч рублей. После вмешательства прокуратуры права пенсионерки на получение средств технической реабилитации были восстановлены.